De Laurentiis a convaincu Gattuso de rester

Selon les informations de la presse italienne, il y aurait eu une réunion entre De Laurentiis et son entraineur, Gennaro Gattuso. Et ce n'était pas pour discuter de la pluie et du beau temps.

'La Gazzetta dello Sport' rapporte que cette rencontre a eu lieu pour discuter de l'avenir du coach italien sur le banc de Naples. Un avenir qu'ils vont écrire communément, puisque Gattuso aurait dit 'oui' à uen prolongation.

Le président du Napoli aurait donné des arguments à Gattuso pour le faire plier. Après cette discussion, ce dernier aurait fait son choix, celui de rester l'année prochaine.

Le club, selon cette source, lui aurait assuré que c'est lui qui s'occuperait du recrutement cet été, une condition qui aurait convaincu le technicien.