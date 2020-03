"On jouait avec les jeunes de l'Ajax, et deux ans plus tard avec Messi et Ronaldo"

Malgré le fait que la saison ne s'est pas vraiment déroulé comme De Ligt ou la Juventus l'espéraient, le jeune défenseur bianconero a enfin trouvé de la régularité ces dernières semaines.

Ce fut difficile pour l'ancien de l'Ajax d'entrer dans les plans de Maurizio Sarri, comme titulaire indiscutable. Mais maintenant, il semble enfin être le premier nom que le technicien italien couche sur la feuille de match.

De Ligt a discuté avec 'Ziggo' et a dévoilé pour quelle raison il avait choisi la Juventus aux dépens du Barça. Il a également parlé de l'explosion phénoménale qu'il a vécu avec De Jong.

"J'ai étudié toutes les options et je suis finalement arrivé à la conclusion qu'à la Juventus, je pouvais évoluer davantage en tant que joueur, avec un style différent de celui auquel j'étais habitué et qui me rendrait plus complet", a déclaré le défenseur.

Plus surprenants encore sont ses propos sur son ascension fulgurante et celle de son ami Frenkie de Jong, qui lui a choisi le Barça : "Je parle encore beaucoup avec Frenkie. C'est incroyable de penser qu'il y a deux ans nous jouions pour les jeunes de l'Ajax et maintenant nous jouons avec Ronaldo et Messi. C'est hallucinant".

Pourtant partis de l'Ajax comme des héros, ni Frenkie ni De Ligt n'ont pu, pour l'instant, retrouver leur meilleur niveau et offrir à leur équipe des prestations similaires à celles dont ils étaient capables en Hollande. Le défenseur a joué 26 matchs avec la Juve, pour 2 buts, mais a souvent fait des erreurs.