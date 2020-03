De promesse du Bernabéu à leader au Villamarín

Il y a dix ans, en 2010, le Real Madrid réalisait un gros coup en recrutant un des plus grands talents du football espagnol en provenance du Racing de Santander.

Son nom était Sergio Canales et le club merengue avait de grandes attentes le concernant, alors qu'il était amené à dominer le football espagnol.

Cependant, les prêts à répétition et les blessures (à Valence puis à la Real Sociedad) semblaient définitivement la carrière du talentueux milieu de terrain.

Malgré cela, Quique Setién - alors sur le banc du Betis Séville - avait décidé de miser sur lui en 2018 après une bonne saison à la Real.

Comme le souligne 'AS', le club andalou avait d'abord échangé avec le joueur, désireux de retrouver une régularité et un physique bien plus consistant et résistant.

Canales s'est mis au travail et son travail acharné. Pétri de talent, l'Espagnol a travaillé d'arrache pied pour retrouver un physique lui permettant d'enchaîner les matches à haute intensité.

Et son travail semble avoir porté ses fruits. Avant de recevoir son ancienne équipe le Real Madrid au Benito Villamarín, Sergio Canales est désormais un leader technique et moral du Betis Séville, à 29 ans, dix ans après son arrivée au Bernabéu.