De quelles solutions dispose Simeone pour stopper l'armada bavaroise ?

Quelle est la meilleure équipe européenne en activité aujourd'hui ? Nombreux sont ceux qui répondront Bayern Munich à cette question. Et, manque de chance pour l'Atlético de Madrid, ce même Bayern est son prochain adversaire en Ligue des champions.

Avec des moyens limités, Diego Simeone tentera tant bien que mal de faire front face à un Bayern Munich qui a tout écrasé sur son passage lors de la dernière campagne européenne. La tâche s'annonce compliquée pour El Cholo Simeone.

D'autant plus que l'entraîneur des Colchoneros devra faire sans deux de ses pièces maîtresses, le combatif José María Giménez en défense et son homme à tout faire au milieu de terrain, Saúl Ñiguez. Toutefois, le technicien argentin pourra compter sur sa nouvelle recrue en attaque, Luis Suárez.

En face, les Allemands effectueront leur retour en LDC, quelques mois après l'avoir remporté, et causeront du fil à retordre à la défense Rojiblanca. En effet, les Munichois pourront compter sur ses hommes en forme, Robert Lewandowski et Thomas Müller, tous deux auteurs d'un doublé lors du dernier match de championnat. Gnabry et Koman devraient également être de la partie pour ennuyer la ligne défensive espagnole.

Une ligne défensive à laquelle pourrait se joindre Mario Hermoso, le défenseur polyvalent est au club depuis la saison dernière et pourrait être préféré à Lodi. Savic et Felipe sont les deux autres hommes forts de la défense madrilène et El Cholo ne pourra imaginer bousculer le grand Bayern sans une grosse prestation de leur part. La nouvelle recrue, Lucas Torreira devrait être aligné pour densifier le milieu de terrain.

Malgré un effectif solide, la mission s'annonce difficile pour l'Atlético de Madrid. Toutefois, El Cholo à l'habitude des grands rendez-vous européens et pourrait venir malmener le champion en titre.