De rêver de la NFL à briller en Ligue des champions

Cristiano Ronaldo n'est pas le seul à avoir marqué des buts sur la pelouse du Camp Nou mercredi soir pour permettre à la Juventus Turin de décrocher la première place de son groupe en Ligue des champions.

Si le Portugais a inscrit deux des trois buts de son équipe, Weston McKennie s'est chargé d'inscrire le dernier. Et quel but. Un geste acrobatique impressionnant, à l'image de sa performance de la soirée.

Le jeune joueur américain de 22 ans est la belle surprise d'Andrea Pirlo. Arrivé en provenance d'un Schalke 04 en pleine souffrance, Weston McKennie a rapidement su convaincre l'entraîneur de la Juventus Turin.

S'il n'est pas encore un indiscutable pour le moment, McKennie prend de plus en plus d'importance à Turin. Pour le moment, le natif du Texas a disputé un total de 11 rencontres, dont 6 en tant que titulaire.

McKennie vit un rêve éveillé. Pourtant, petit, ce n'est pas de "soccer" dont le petit Weston rêvait. Selon les informations de 'Olé', le rêve du milieu de terrain était d'être joueur... de football américain.

Né à Little Elm (Texas), le joueur rêvait de jouer au football américain. Mais tout a changé lorsque son père a été muté à une base militaire allemande alors que le jeune garçon n'avait que 6 ans. Arrivé en Allemagne, Weston McKennie n'a pas trouvé d'équipe pour jouer au football américain, sport très peu répandu en Europe, et a fini par s'inscrire dans une équipe de 'soccer'.

Après trois ans en Allemagne et de très bonnes performances, McKennie est retourné vivre aux États-Unis avec sa famille. Si sa passion pour le football américain et le rêve de jouer en NFL existaient toujours, il a finalement choisi le "soccer" en rejoignant les files du Dallas FC en 2009 pour se former. En 2016, il faisait son retour en Allemagne pour rejoindre Schalke.