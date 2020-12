Déjà 5 ans depuis les débuts de Mbappé

C'était le 2 décembre 2015. Jardim a décidé de donner quelques minutes à Mbappé, un jeune garçon d'à peine 16 ans du centre de formation monégasque, presque comme un cadeau d'anniversaire. C'était les débuts d'un joueur prêt à entrer dans l'histoire.

Monaco jouait contre Caen, et à deux minutes de la fin, Jardim fait entrer Mbappé à la place de Coentrao alors que le score était de 1-1. C'était le premier des 74 matchs officiels que Mbappé, alors encore connu sous le nom de Mbappé Lottin, a joué pour Monaco.

Ce jour-là, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts à Monaco, un honneur qui revenait jusqu'alors à un certain Thierry Henry. Mbappé a fait ses débuts à l'âge de 16 ans et 347 jours.

Sa première titularisation, contre les Girondins à Bordeaux, a eu lieu deux semaines plus tard. Pour son premier but, il a dû attendre mars 2016, contre Troyes.

Il avait ainsi entamé sa fulgurante ascension vers la gloire dans le football français, mais il lui a fallu un certain temps pour devenir un joueur clé de Monaco. Cela s'est produit au cours de la saison suivante.

En 2016-17, il a commencé à occuper le devant de la scène, et dans la dernière partie de la saison, il a littéralement explosé. Sa performance contre le Borussia Dortmund en quart de finale des Champions a convaincu tout le monde qu'il était l'espoir à signer.

Le Paris Saint-Germain l'a fait en août 2017. Le club de la capitale a devancé tous ses concurrents pour s'attacher les services du joueur qui semble destiné à dominer cette génération. Un joueur qui, à 21 ans (presque 22), a commencé sa carrière il y a déjà cinq ans.