"Demander à Messi de réagir à propos de Griezmann est un manque de respect de votre part"

Il est d'abord revenu sur leurs futurs adversaires en Liga: "Nous savons que c'est un match compliqué contre une équipe très compétitive, mais nous sommes capables de faire un très bon match. La grande qualité de l'Atletico, c'est de savoir modifier sa façon de jeu au besoiin, de s'adapter. Simeone a fait un travail fantastique."

Mais il n'a pas pu éviter les questions sur la énième polémique sur la relation entre Griezmann et Messi. Lors de son retour à Barcelone, Messi a été harcelé par les journalistes et a dit: "J'en ai un peu marre d'être le club de tout le monde dans ce club", ce à quoi Koeman a répondu: "Je peux comprendre que Messi réponde comme cela. Après un si long voyage, que vous posiez des questions sur Griezmann est un manque de respect. C'est sûrement votre intention de créer des polémiques, mais moi je suis dans le vestiaire, sur le terrain, et il n'y a rien de mauvais entre eux. Ce sont des conneries."

"Je ne préoccupe pas des critiques sur Griezmann parce que je le vois faire de son mieux à l'entrainement, travailler et tenter des choses pour aider l'équipe."

A propos du calendrier: "Tout le monde sait qu'il y a trop de matchs."