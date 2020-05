Dembélé a passé le test du Covid-19 et poursuit sa rééducation à Barcelone

"Ousmane Dembélé a passé le test obligatoire afin de continuer sa rééducation de la rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite à la Ciutat Esportiva mercredi après-midi", a indiqué le club catalan via un communiqué.

L'attaquant français (23 ans le 15 mai) a été aperçu masqué et ganté, levant le pouce vers le ciel, sur des photos diffusées par le club blaugrana.

Le 3 février, pendant une séance d'entraînement, Dembélé (9 matches, 1 but cette saison) a été victime d'une rechute d'une blessure qu'il venait de soigner à cette même cuisse, après avoir retrouvé les séances collectives avec deux semaines d'avance sur son calendrier de reprise.

Dembélé avait ensuite été opéré à Turku (Finlande) par le docteur Lasse Lempainen le 11 février.

Plus appelé chez les Bleus depuis le 20 novembre 2018 (contre l'Uruguay, en amical), cet ailier explosif à la santé fragile a totalisé au moins six blessures en 2019. Il a manqué plus d'une soixantaine de matches officiels depuis son arrivée au Barça à l'été 2017.

Il avait déjà souffert d'une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche, en septembre 2017, juste après son retentissant transfert vers le Barça pour 105 millions d'euros (plus bonus).

Cette blessure l'avait mis au repos forcé pendant cinq mois.