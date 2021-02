Dembélé encense Lionel Messi

Ousmane Dembélé, finalement débarrassé de ses pépins physiques, réalise un très bon début de saison sous les ordres de Ronald Koeman.

Dans un entretien accordé au site de l'UEFA, l'ailier français estime qu'il a énormément évolué depuis son arrivée en Catalogne.

"Quand je suis arrivé j’étais tout frêle, j’ai beaucoup évolué au niveau physique avec les préparateurs. […] Beaucoup de choses ont changé (depuis l’arrivée de Ronald Koeman), physiquement on se sent très bien, confie l'ancien joueur du BvB. Tout le monde est heureux, humainement il est très bien. [...] Ici on apprend tous les jours, avec Lionel Messi, avant avec Luis Suarez et Andres Iniesta. Ils m’ont appris sur le placement, quand calmer le jeu, quand faire la passe, révèle le natif de Vernon. J’aime dribbler, ils m’ont calmé là-dessus. Je dois attendre mes coéquipiers et non pas essayer de dribbler trois ou quatre joueurs."

Même si la situation s’est nettement améliorée depuis le début de cet exercice, Dembélé a connu de grandes difficultés en Catalogne en raison de ses blessures à répétition. "Je suis plus à l’aise, je me sens bien ici à Barcelone. Même si j’ai eu des pépins physiques ce sont des épreuves de la vie il faut les prendre avec le sourire.

Enfin, Dembélé a profité pour clamer haut et fort son admiration pour son coéquipier, Lionel Messi : "Leo est un génie, le meilleur joueur de l'histoire du football. Pour moi, c'est un privilège et un honneur de pouvoir jouer avec lui. Il m'a inspiré quand j'étais enfant et il m'inspire encore aujourd'hui. Messi m'inspire beaucoup lorsque je le vois jouer. Il m'a beaucoup aidé lui aussi. Leo me donne beaucoup de conseils sur mon positionnement, sur les moments où il faut attaquer, ou temporiser, ou faire la passe", a déclaré le joueur formé à Rennes.