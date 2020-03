"Dembélé est mon ami et ça me fait mal pour lui"

Dayot Upamecano réalise une très bonne saison sous les couleurs de Leipzig. Le défenseur central de 21 ans s'est imposé et est devenu un pilier sur le terrain de l'équipe allemand.

Leipzig se bat avec le Bayern pour la Bundesliga, et a pris une option sur les quarts de finale de Ligue des champions, et Upamecano s'est confié sur sa saison dans un entretien pour 'FootMercato'.

"J’espère continuer comme ça. Je vais toujours me donner à fond, que ça soit aux entraînements ou aux matches. Je vais poursuivre mon travail aux côtés de mes coéquipiers et de mon coach, qui sont tous très bons", a-t-il expliqué pour le média.

Alors que de nombreux clubs, notamment en Premier League, s'intéressent à lui, Upamecano est heureux à Leipzig : "Pour le moment, je suis encore sous contrat jusqu’en 2021. J’ai le devoir de continuer à bien m’entraîner et à faire mes matches. Même si je sais qu’il y a des clubs qui me veulent, ça c’est sûr, je garde les pieds sur terre. Je poursuis mon travail. On discutera de mon avenir à la fin de la saison."

Il a aussi évoqué la période difficile que traverse son ami Ousmane Dembélé : "l vit un moment très difficile. C’est mon ami et ça me fait mal pour lui. Mais je sais que c’est quelqu’un de fort. Il va revenir très vite. C’est un vrai talent. Il a démontré à Dortmund ainsi qu’au Barça. Je sais qu’il en est capable et qu’il va revenir fort.