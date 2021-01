Derby County refuse de céder Scott Carson à City définitivement

Après quatre saisons dans les buts, Derby County a prêté Scott Carson à Manchester City, et l¡'Anglais entretient une excellente relation avec les autres gardiens de but de l'équipe, Ederson et Zack Steffen.

Le gardien de but vétéran n'a pas joué une seule minute avec les Citizen, mais le club estime que sa contribution à l'équipe est vitale et veut profiter pleinement de ce joueur.

Mais Derby County, comme le rapporte le 'Daily Mail', ne peut le laisser partir. City a divisé en deux paiements de 560 000€ le prêt du gardien de but, dont une partie a été versée en août et l'autre est prévue pour le 31 mai.

L'équipe de Wayne Rooney a besoin des 560 000 euros supplémentaires pour payer les salaires des joueurs de l'équipe, donc s'il devient agent libre, il ne percevra pas la deuxième partie convenue avec l'équipe de Pep Guardiola.