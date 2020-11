Denayer de retour dans le groupe lyonnais

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Saint-Etienne pour l'un des derbies les plus chauds de la Ligue 1. Et pour ce match, Rudi Garcia enregistre le retour de Jason Denayer. Le défenseur belge avait manqué les deux derniers matches (contre Moanco et Lille) en raison d'une blessure.

Le groupe de l'OL pour le derby

Gardiens : Lopes, Pollersbeck

Défenseurs : Bard, Diomandé, Denayer, Benlamri, Dubois, Gusto.

Milieux : Mendes, Guimarães, Caqueret, Paqueta, Aouar, Lucas.

Attaquants : Dembélé, Cornet, Cherki, Kadewere, Toko Ekambi, Depay.