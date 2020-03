Le 'Clásico' opposera Thibaut Courtois, dans les cages du Real, et Leo Messi, dans le secteur offensif de l'écurie blaugrana.

Le Diable Rouge a accordé une interview au 'Eleven Sport' dans laquelle il a évoqué la star Argentine et a surpris en disant que le joueur du Barça est "un joueur comme un autre" pour lui.

"Est-ce que je pense à Messi avant ce Clasico ? Non, plus vraiment. Quand je jouais à l'Atletico, lors de la première saison, surtout quand tu te rends au Camp Nou, là oui tu penses à toutes les stars de l'équipe, mais plus maintenant" a déclaré le portier Belge.

"Pour moi, Messi, c’est un joueur comme un autre. Des cauchemars à cause de lui ? Non, pas du tout. Nous l’avons étudié, comme c’est le cas pour un joueur du Celta ou de Levante. Il n’y a pas de différence", a conclu le gardien du Real Madrid.