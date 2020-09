Des Gunners déçus après la défaite à Anfield

Malgré la défaite 3-1 face à Liverpool à Anfield, Mikel Arteta s'est montré satisfait de l'attitude de ses joueurs, mais également de la prestation d'Alexandre Lacazette, auteur de l'unique but des Gunners.

Dans un match où ils n'ont jamais vraiment su inquiéter les Reds, les Gunners d'Arsenal ont longtemps subi la loi des hommes de Jürgen Klopp.

Avec un pressing très haut, les joueurs de Liverpool ont longuement étouffé des Gunners qui peinaient à ressortir le ballon, mais qui ont pu s'oxygéner quelque peu grâce à l'ouverture du score de Lacazette après une contre-attaque éclaire en 4 passes (25e).

Un répit d'une courte durée puisque les Reds sont immédiatement revenus à la marque par l'intermédiaire de Mané (28e) avant d'inscrire le 2-1 (Robertson, 34e). Le but du 3-1 viendra plus tard suite à une frappe placée de Diego Jota (88e), qui inscrit au passage son premier but avec Liverpool.

En dépit d'une opposition démesurée entre les deux équipes, Liverpool affichant clairement sa domination sur les Gunners, Arsenal aurait pu revenir dans le match après un nouveau face à face entre Lacazette et Alisson, mais le Français a buté sur le portier brésilien. Son coach est revenu sur l'action avec des mots encourageant à l'égard du joueur : Il a eu la plus grosse occasion du match pour revenir à 2-2, ce qui nous aurait donné une autre chance, mais il a fait un grand match et a réalisé une performance incroyable. Je suis content de lui".

"Les gars étaient très déçus de perdre le match car ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient venir ici et gagner. Pendant de longues phases de jeu, nous répondions présent", a-t-il ajouté à l'issue du match.

Les Gunners vont donc devoir se relever de cette défaite afin de ne pas perdre la dynamique du bon début de saison, avec pourquoi pas quelques renforts avant la fin du mercato, Arteta s'est expliqué : "Nous n'avons pas d'informations au sujet de nouveaux joueurs ni sur ceux qui pourraient quitter le club. Il reste une semaine et je pense que les clubs vont être très occupés, car peu d'opérations ont été réalisées jusqu'à présent. Nous verrons ce qui se passera".