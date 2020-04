Des renforts internes pour Zidane

Le Real Madrid pourrait se renforcer avec trois joueurs qui appartiennent déjà au club. Deux d'entre eux ont été dans l'effectif cette saison, alors que le troisième poursuit ses classes en prêt.

Il s'agit d'Eden Hazard, Marco Asensio et Martin Odegaard. Selon 'AS', si la crise du coronavirus se prolonge et les caisses continuent de se vider, le Real Madrid envisage déjà un plan B pour renforcer l'équipe de Zidane.

Les blessures ont été dures avec Eden Hazard. Recrue phare l'été dernier, le Belge a à peine eu le temps de montrer son talent sous le maillot madrilène. Des problèmes au pied et au péroné lui ont coûté une bonne partie de la saison, qui pourrait ne jamais reprendre.

Autre joueur touché par les blessures, c'est Marco Asensio. L'Espagnol n'a lui pas eu le temps de commencer la saison officielle, puisqu'il s'était gravement blessé au genou lors de la pré-saison. La trêve pourrait lui être bénéfique.

La situation est bien différente pour Odegaard, qui est actuellement prêté à la Real Sociedad, en principe jusqu'en 2021. Mais le Real Madrid pourrait mettre un terme un prêt pour renforcer le milieu de terrain des Merengue, alors que Modric se fait vieillissant et que James pourrait quitter le Santiago Bernabéu.