"On peut toujours faire mieux"

Ce dimanche soir, l'équipe de France a concédé un match nul face au Portugal dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des Nations.

À la fin du match, le sélectionneur des Blues a trouvé le résultat logique avec ce qu’on a vu sur le terrain​.

"Le score me paraît logique. C'était un match solide, très tactique, où les deux défenses ont pris le pas sur la rencontre. Il y a eu peu d'occasions. Je pense que les deux équipes sont à peu près à égalité sur les stats que vous aimez bien. Il y a eu peu de décalages. Ce n'était pas un mauvais match, ni d'un côté, ni de l'autre. On a eu un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps, sans pour autant réussir à trop bousculer leur défense. Les mouvements n'étaient pas suffisants, les passes n'arrivaient pas... Je m'attendais à ce type de match face à une telle équipe compacte et qui défend bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles sur le plan offensif des deux côtés."

"La perfection, on ne va jamais l'atteindre. Il y a toujours des choses à améliorer, a analysé Deschamps. Olivier a été dans son registre, on a moins vu Kylian... On a eu moins de profondeur, mais l'adversaire avait pris de bonnes dispositions pour nous contrôler. Évidemment qu'on peut mieux faire, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais en face, il y avait du répondant. Avec la qualité de l'adversaire on a pris des précautions, on n'a pas vu Ronaldo ce soir. On doit faire mieux dans le dernier geste pour gagner le match. On savait que le Portugal était une belle équipe, il faut plutôt parler de la qualité défensive des deux équipes. Les milieux ont été très performants dans la justesse technique et dans la complémentarité, ils nous ont permis d'avoir plus de maîtrise surtout en seconde période."