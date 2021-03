Dest met un 'golazo' à la Messi avec les États-Unis

Serginho Dest semble avoir beaucoup appris des entraînements à Barcelone. L'ailier a marqué son premier but avec le maillot des États-Unis, une réalisation digne de celles de son coéquipier argentin, Leo Messi.

Pour son sixième match en tant qu'international, le joueur 'blaugrana' a marqué son premier but avec la sélection étasunienne.

Yunus Musah, joueur de Valence, lui donne le ballon au milieu du terrain. Le joueur du FC Barcelone n'est pas pressé par les défenseurs jamaïcains, ce qui lui permet de conduire la balle jusqu'à l'entrée de la surface. Il frappe et inscrit un superbe but sur une enroulé qui termine dans le petit filet droit du portier jamaïcain. Imparrable, 1-0 pour les États-Unis à la 34e minute de jeu !

TAKE A BOW, SERGIÑO DEST!



The #USMNT defender cuts inside and fires home a ROCKET for his first international goal! pic.twitter.com/F5jxhkpACy