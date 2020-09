Dest, tout comme Bellerin, une possibilité qui dépend du départ de Semedo

Le FC Barcelone, comme beaucoup de clubs, connaît des difficultés financières. Pour cette raison, le club doit d'abord vendre avant d'acheter. Les dirigeants blaugranas doivent en premier lieu transférer Semedo avant de se pencher sur Dest.

Si le FC Barcelone est à la recherche d'un attaquant, le club souhaite également recruter un latéral droit. Et, Nelson Semedo semble être celui qui sera vendu afin de rendre un achat possible.

Le Barça est intéressé par le joueur de 19 ans depuis quelque temps, mais ne peut se permettre de le recruter ainsi. Le recrutement d'Hector Bellerin était également évoqué en Catalogne, toutefois la même problématique s'applique à cette éventuelle opération.