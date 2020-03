Deux à trois mois d'absence pour Torreira

L'Uruguayen Lucas Torreira sera absent entre 8 et 10 semaine, suite à sa fracture à cheville de la semaine passée.

Le milieu de terrain d'Arsenal s'est gravement blessé et a dû être évacué sur civière lors du match de FA Cup contre Portsmouth. Une terrible nouvelle qui signe sûrement la fin de sa saison.

Torreira est arrivé à Londres en 2018 et a disputé 33 matchs cette saison, pour deux buts et une passe décisive.

A further update on Lucas Torreira...



