"Cavani ? Un attaquant exceptionnel"

Edinson Cavani est annoncé partant du PSG à la fin de la saison et déchaîne les passions quant à sa prochaine destination, lui qui sera en fin de bail en juin prochain. En attendant, Angel Di Maria lui a rendu un bel hommage.

"Edi est un attaquant exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un tel attaquant. Il suffit simplement de l'observer à chaque match. Ses déplacements d'attaquant comme numéro 9 sont extraordinaires. Il y a peu d'avants-centres comme lui.", a analysé El Fideo, lui qui a connu plusieurs grands attaquants notamment lors de ses passages au Real Madrid et à Manchester United.

"Sur le terrain, Edi est une personne qui veut gagner toujours plus. Il n'est jamais rassasié. Il a l'ambition de se surpasser année après année en gagnant toujours plus de titres et marquant toujours plus de buts", a ajouté Di Maria pour le magazine officiel du PSG.

Cavani est, pour rappel, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain (200 buts). Pas un mince exploit.