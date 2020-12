Di Maria milite pour un transfert de Papu Gomez au PSG

Alors qu'il n'avait aucun problème jusqu'ici, Papu Gomez se serait battu avec les coach de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Il pourrait être sanctionné et être transferé dès cet hiver.

Le milieu offensif de 32 ans ne souhaite plus évoluer sous les couleurs de l'Atalanta, en témoigne ce tweet : "Chers fans de l’Atalanta, je vous écris parce que je n’ai aucun moyen de me défendre et de vous parler. Je voulais juste vous dire que quand je partirai, vous saurez toute la vérité. Vous me connaissez et vous savez qui je suis. Je vous aime. Votre capitaine."

D'après la 'Gazetta dello Sport', le milieu argentin pourrait bientôt rebondir dans un grand club européen. Le joueur est dans le viseur de l'Inter, l'AC Milan et l'AS Roma mais le journal italien explique surtout qu'il est dans les petits papiers du PSG et ce, sous la houlette d'Angel Di Maria. Une destination pas si improbable que cela, plusieurs argentins évoluent au sein du club parisien, ce qui pourrait être un argument de poids dans la décision du joueur qui souhaite vivre une nouvelle expérience afin de disputer la prochaine Copa America.