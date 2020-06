Di Maria ne regrette pas d’avoir tourné le dos au Barça

Angel Di Maria arrive au terme de sa cinquième saison au PSG. Une belle aventure mais qui aurait pu tourner court, puisqu’à l’issue de sa deuxième année dans la capitale française il était proche d’un départ. Le FC Barcelone est alors venu frapper à sa porte. Cela ne s’est finalement pas fait. Un transfert manqué qu’El Fideo ne regrette pas cela dit, même si à l’époque il était en froid avec ses responsables franciliens.

Dans une longue interview accordée à 'l’Equipe', l’international argentin est revenu en détails sur cet épisode blaugrana. "J'étais très heureux à Paris. Mais des gens au club à l'époque m'ont dit certaines choses, qui se sont révélées être au final des mensonges. Le Barça a essayé de me faire venir. Les deux clubs ont discuté mais le PSG ne voulait pas me vendre et ça en est resté là. Ces mensonges m'ont beaucoup contrarié mais, au final, ne pas partir s'est avéré une bonne chose car je suis très heureux à Paris", a-t-il confié.

Aujourd’hui, l’ancien merengue n’a plus qu’un an de contrat avec les champions de France. Beaucoup à sa place se seraient inquiétés par rapport à leur futur, surtout au vu ce qu’ont vécu Edinson Cavani et Thiago Silva. Mais, ce n’est pas son cas. Il avoue être totalement serein pour la suite : "(Je veux) terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi. Quant à la suite, je n'en sais rien pour l'instant. On n'a entamé aucune discussion et ce n'est pas mon intention pour le moment. Je veux me concentrer sur le terrain, le reste viendra plus tard."

Et le terrain à court terme c’est la Ligue des Champions, avec un quart de finale à disputer en aout prochain si tout se passe bien. Même s’il l’a déjà remportée en 2014, Di Maria a avoué que cette compétition lui tenait à cœur et qu’il serait très heureux de la remporter avec Paris. "Ce serait magnifique, a-t-il concédé. Pas seulement de gagner l'épreuve, mais en raison de l'affection que j'ai pour le club et pour ses ultras. J'ai le sentiment que ces deux dernières saisons, j'ai gagné le respect des supporters. Mentalement, ça a changé pas mal de choses quand j'ai senti qu'ils m'encourageaient davantage, qu'ils chantaient pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force, j'essaie de les remercier par ce que je fais sur le terrain. Si je pouvais leur apporter la C1 avant de partir, ce serait parfait pour refermer notre histoire."

Di Maria adore sa relation avec les supporters, de la même façon qu’il apprécie la vie dans le vestiaire et l’environnement qu’il y a au sein du club. Il assure s’entendre très bien avec ses coéquipiers, et pas seulement les stars offensives. "Il n'y a pas quatre "Fantastiques", il y en a bien plus que ça. On est quatre, cinq, six, sept joueurs sur lesquels l'entraîneur compte principalement. Un coup il va miser plutôt sur certains, un coup sur d'autres mais il y a un noyau qu'il fait jouer la plupart du temps. Là-dedans, tu as deux joueurs indiscutables à chaque match, Kylian et "Ney", mais ils ne peuvent pas tout jouer. Ça permet au coach de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Parfois, certains sont contents, d'autres non, c'est normal. Mais il a donné à chacun d'entre nous l'opportunité de se montrer", a conclu le numéro 11 parisien.