Di Maria plus mal que jamais au PSG

Il a été un élément clé du PSG ces dernières années. En effet, il est le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel sur les trois années du technicne au Parc des Princes. Cependant, Di Maria vit un moment critique au PSG.

Depuis la France, on a vu le non-titularisation de Di Maria et sa non-entrée en jeu contre Manchester United comme une déclaration d'intention de l'entraîneur allemand, qui a ensuite fait valoir sa décision en conférence de presse.

"Nous voulons trouver les espaces en profondeur pour sortir rapidement. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre Moise Kean dans le onze de départ. Ce n'est pas une décision contre Di Maria", a expliqué l'ancien technicien du Borussia Dortmund.

Di Maria était sur le point d'entrer à la 85e minute, mais Diallo a été blessé et Tuchel a finalement changé sa décision. Le match s'est terminé par une victoire 3-1 pour le PSG et a donné raison à la décision de l'entraîneur de renforcer le milieu de terrain au lieu de jouer avec plus d'attaquants.

L'affaire Di Maria ne semble pas avoir de fin heureuse au Parc des Princes. Son contrat expire en juin 2021 et les rumeurs de départ se multiplient. L'Inter de Milan et la Roma sont les principaux candidats pour recruter l'Argentin, indique 'AS'.