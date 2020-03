Di Maria révèle pourquoi il a quitté le Real Madrid

Le footballeur argentin s'est entretenu avec Andy Kusnetzoff dans son émission 'Podemos Hablar' de 'Telefé', où il évoque son confinement en France. Parmi de nombreuses questions, Di María a été interrogé sur son absence face à l’Allemagne (0-1, a.p.) en finale de la Coupe du monde 2014, pointant du doigt les pressions exercées par son club de l’époque, le Real Madrid.

"Ceux qui connaissent la vérité sont le docteur Daniel Martinez, le sélectionneur Sabella et moi. Je m’étais blessé contre la Belgique, une déchirure. Je n’étais pas à 100% mais bien à 90%. On m’a dit que si je me cassais la jambe, je ne pourrais plus jouer au football mais je m’en fichais, c’était la finale du Mondial", a assuré le joueur du PSG.

Di Maria a ensuite évoqué la fameuse lettre que le Real a envoyé avant le match : "Je m’imaginais, parce que je savais que James Rodriguez venait à Madrid et que c’était mon poste, qu’ils voulaient me vendre. Une lettre du Real est arrivée, je ne voulais même pas la regarder et je l’ai déchirée", a conclu El Fideo.

Le joueur sera transféré un mois plus tard à Manchester United...