Diego Carlos positif à la Covid-19

Séville a annoncé lundi après-midi qu'un cas de coronavirus avait été détecté dans son équipe. Il s'agit du défenseur Diego Carlos.

Le joueur a donné un résultat positif non concluant dimanche, tous les joueurs ont donc été retestés ce lundi. Les résultats ont confirmé la contamination de Diego Carlos.

Le défenseur central est déjà placé à l'solement chez lui et il se sent bien car il est asymptomatique. Le FC Séville a dû retarder l'heure de la première séance d'entraînement de la semaine.

De plus, l'équipe andalouse a décidé de reporter son voyage à Vitoria à mardi matin, le jour même du match. Le match démarrera à 21h30.

"Diego Carlos a été testé positif à la covid-19 lors des tests que les membres de l'équipe ont subis lundi matin. Le joueur brésilien a donné un résultat positif non concluant lors des tests de dimanche, donc, conformément au protocole, ce lundi tous les joueurs de l'équipe ont été retestés et tous les résultats ont été négatifs, à l'exception de celui du défenseur central sud-américain, qui est asymptomatique et déjà isolé chez lui", a expliqué Séville dans son communiqué.