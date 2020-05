Diego Carlos promet un derby spécial

Tous les joueurs sont d'accord : jouer ne sera pas pareil sans les supporters. Mais il faut s'y habituer, le COVID-19 oblige.

Diego Carlos, un défenseur de Séville, a promis qu'il travaillerait dur sur le terrain : "Avec ou sans supporters, ce sera un derby spécial. Nous serons tristes parce que nous n'aurons pas nos supporters avec nous, mais nous jouerons certainement un bon match. Nous devons être concentrés et bien travailler dans les jours qui précèdent pour être prêts", a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par 'AS'.

Pour l'instant, ils ne pensent pas à l'Europe, c'est lointain. "Le plus important, c'est le retour de LaLiga. Et puis, l'Europa League, pour laquelle il nous reste du temps. Nous avons maintenant un grand match devant nous. Nous devons nous battre pour notre objectif et atteindre le maximum", a-t-il ajouté.

"C'est très important pour l'équipe d'être comme une famille car cela nous aide sur le terrain. Ce lien que nous avons toujours nous aide beaucoup dans les matches. Il est maintenant important de penser à l'entraînement, de récupérer autant que possible et d'éviter les blessures. Pour être le plus prudent possible pour rejouer, la quarantaine a été trop longue et, petit à petit, nous voulons revenir à notre meilleur niveau", a-t-il terminé.