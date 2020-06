Diego Godin n'envisage pas de quitter l'Inter

Diego Godin a fait savoir qu'il est complètement heureux à l'Inter, alors que des informations suggéraient qu'il pourrait la formation lombarde cet été et seulement un an après son arrivée.

Le joueur de 34 ans a rejoint l'Inter gratuitement en 2009 et a signé un contrat de trois ans. Mais, il a eu du mal à conquérir sa place au sein de la formation d'Antonio Conte. Des rumeurs ont laissé croire que l'Inter est disposé à le laisser filer pour dégraisser son effectif et que Godin est également prêt à envisager un changement de clubs.

Lyon a été cité comme possible destination pour Godin et Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, a lui-même que l'ex-Rojiblanco faisait partie des éléments ciblés par le club. Des contacts ont aussi été évoqués avec Tottenham, mais aussi des formations de la Superligue chinoise et de la MLS. Cependant, Godin a coupé court à tous ces bruits et a déclaré que son intention était de rester avec l'Inter pour essayer d'aider le club à remporter un trophée.

"La vérité est que j'ai été surpris par ces informations", a déclaré Godin. "Depuis que je suis arrivé dans ce club, je me suis toujours senti très à l'aise. Le club et les fans m'ont très bien accueilli et dès le premier jour, je me suis senti comme chez moi. Je n'ai jamais pensé quitter l'Inter. Je me sens partie prenante du projet. L'équipe pratique un jeu spectaculaire. Mon intention est d'aller au bout de mon contrat et de profiter de cette magnifique étape en Italie et à Inter, qui m'a fait confiance."

Godin a enchéri en insistant que tout ce qui se dit dans les journaux à son sujet est totalement faux : "J'ai pris des responsabilités et je suis venu avec l'intention d'aider à gagner à nouveau des titres. Ici, je suis heureux et je sais que le sentiment du club est le même, ce qui me remplit de fierté. Je ne comprends pas pourquoi certains médias insistent pour que je cherche une issue, alors qu'ils savent que c'est un mensonge. Je n'ai jamais parlé à personne à ce sujet, car ce n'est tout simplement pas vrai. Je vais rester ici et essayer d'aider l'équipe dans tout ce dont elle a besoin. Et s'ils continuent d'être satisfaits de moi, ma période à l'Inter sera prolongée aussi longtemps qu'ils le voudront."