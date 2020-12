Diego Simeone, 9 ans d'histoire avec l'Atlético

Il a su imposé sa philosophie de jeu, débarqué en 2011 sur le banc de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone est devenu un symbole du club.

L'Atlético sous Diego Simeone est tout simplement impressionnante : 499 matches, 300 victoires, 60.1% de victoires, une moyenne de 1.7 buts par match et seulement 0.7 buts encaissés par match. Des statistiques qui prouvent qu'il a su être l'élément déclencheur des madrilènes pour rester au très haut niveau.

Il possède également le plus grand pourcentage de victoire (62%) et le plus grand nombre de clean sheets (260) de l'histoire des Colchoneros. Depuis son arrivée, il possède également la meilleure défense, tous championnats confondues, avec 317 matches et 214 buts encaissés, suit la Juventus avec 317 matches et 228 buts encaissés.