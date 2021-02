Diego Simeone fait le point sur Joao Félix

Malgré la défaite contre Levante (0-2), Diego Simeone veut retenir les aspects positifs du match.

L'un des points mis en évidence par l'entraîneur des Colchoneros a été le retour de João Félix, après son test positif de la Covid-19 : "Nous essayons toujours de prendre des choses positives et elles arriveront, même si le résultat, qui est le plus important, a été négatif. La première mi-temps était ennuyeuse, sans vitesse, mais nous avons réussi à l'améliorer en seconde période. Ils ont fini par bien défendre, ont eu un gardien de but qui a fait une démonstration fantastique et qui explique notre défaite. Mais je me retrouve avec le retour de Lemar, Felipe, Renan Lodi et Mario Hermoso. La façon dont João Félix a effectué ce match a été impressionnante malgré les occasions manquées. On compte sur lui à chaque match.", a-t-il expliqué aux journalistes.

À noter que João Félix a manqué 15 jours de la compétition en raison de l'infection au Covid-19.