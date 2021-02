Digne compare son amour pour Everton Ã  un "mariage incroyable"

Ce mardi, Everton a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur français Lucas Digne, qui a signé un nouveau bail jusqu'en 2025.

Après avoir prolongé son contrat, Lucas Digne a donné une interview pour les médias officiels de son club : "Nous avons un gros projet avec le club et nous pouvons obtenir quelque chose de très bien à la fin de cette saison et pour les prochaines années. Je veux jouer en Europe et Everton est le meilleur endroit pour le faire. J'ai vu les progrès chaque année depuis mon arrivée au club, nous bâtissons une équipe solide."

Le joueur a notamment remercié les supporters des Toffees pour leur soutien et pour leur amour : "Les fans m'ont fait sentir chez moi depuis le début, ils m'ont montré un grand amour et ont créé une chanson pour moi. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et il est très important pour moi de garder la stabilité. (...) Signer pour Everton, c'est comme un mariage incroyable. Il vous suffit de faire de votre mieux chaque jour pour montrer aux supporters l'amour que vous avez pour eux. C'est ce que je fais. Je veux leur rendre ce qu'ils me donnent et c'est tout simplement incroyable. Il était clair dans mon esprit que je voulais continuer avec Everton"

L'international français est heureux de voir les progrès de son équipe cette saison : "Toute l'équipe s'est améliorée cette saison parce que nous sommes plus forts que l'année dernière. Offensivement et défensivement, je travaille beaucoup avec le coach. J'ai joué dans différentes positions et je pense m'être beaucoup amélioré cette saison. (...) Ancelotti a gagné trois Ligue des champions, il a une mentalité de gagnant. Il a l'expérience qu'il faut, il sait quand nous laisser nous reposer, il sait quand il doit nous pousser... Il est parfait pour nous."