Renversement de situation entre Chelsea et Willian ?

Chelsea a ravivé les pourparlers pour garder Willian après qu'une offre d'un club chinois a été repoussée, mais ne souhaite pas offrir plus d'un contrat de deux ans.

Le joueur de 31 ans a déjà exprimé publiquement son souhait de bénéficier d'un contrat de trois ans à Chelsea et s'il quitte Stamford Bridge, il choisira de rester en Angleterre, de préférence avec un grand club londonien. Les Blues sont au fait de l'intérêt d'Arsenal et de Tottenham et leur manager n'a aucune envie de renforcer ses rivaux surtout que l'international auriverde affiche une forme étincelante en ce moment.

Chelsea ne proposait auparavant que des offres d'un an au plus à ses éléments trentenaires, mais ils ont depuis réévalué leur politique qui a tenu entre 2011 et 2018.

Les performances de Willian sur le terrain ont donc donné de bonnes raisons aux Blues de relancer les discussions. L'ex-joueur du Shakhtar Donetsk réalise même l'une de ses meilleures saisons depuis son arrivée en Angleterre puisqu'il a claqué contre West Ham ses 9e et 10e buts de l'exercice.

Pour rappel, il y a quelques jours Chelsea a déjà trouvé un accord avec Pedro pour prolonger le séjour au club de ce dernier jusqu'à la fin de la saison. Cependant, l'international espagnol partira bien en août pour rejoindre la Roma, où il a signé pré-contrat il y a quelques jours.