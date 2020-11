Djibril Sidibé évoque sa situation à Monaco et son avenir

4e de Ligue 1 avec Monaco, Djibril Sidibé n'est pas au mieux de sa forme cette saison. Avec 6 matchs de Ligue 1 cette année, celui qui évoluait à Everton la saison dernière, s'est confié pour 'L'Équipe'.

L'international français a d'abord expliqué bien se sentir à Monaco : "Pour l’heure, je suis un joueur de Monaco. Sauf à ce que le club me dise qu’il ne compte plus sur moi, je ne me vois pas partir tout de suite. Je suis encore sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2022. 2022, c’est presque demain. Maintenant, si un club, à l’avenir, me propose un projet à la hauteur de mes ambitions, je l’étudierai, évidemment. Mais ce n’est pas le moment de se disperser. Si je devais rester très longtemps à Monaco, cela m’irait aussi très bien. Quand on est sportif de haut niveau, on aspire forcément à affronter les meilleurs de sa discipline."

Avant d'évoquer le championnat anglais sans fermer la porte à un départ : "L’Angleterre reste la référence dans notre sport. Cela reste le championnat numéro 1. Même s’il y a trois ou quatre très gros clubs en Espagne, que le championnat allemand a beaucoup évolué ces dernières années et que l’Italie a également de bons atouts. L’important, à l’avenir, pour moi, sera de trouver le projet cohérent qui mettra en avant mes qualités physiques et techniques".