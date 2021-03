Doku compare le niveau de la Ligue 1 à la Belgique

Arrivé à Rennes en début de saison pour une somme de 26.5 millions d'euros en provenance d'Anderlecht, Jérémy Doku a eu du mal à s'adapter en Ligue 1 malgré son statut de jeune espoir belge.

Dans des déclarations pour le média belge 'HNL', le joueur est revenu sur le niveau du championnat de France, qu'il considère logiquement plus fort que celui de la Belgique.

"Des stars de haut niveau jouent ici, les joueurs sont plus forts et plus rapides qu’en Belgique. On ne voit pas un Neymar ou un Mbappé dans le championnat belge", a commencé l'international belge dans des déclarations pour 'HNL'.

Selon lui, même les équipes les plus faibles de Ligue 1 pourraient se battre en Belgique : "De plus, toutes les équipes peuvent gagner ici. Nantes a récemment gagné contre le PSG. Même les 'petites' équipes se débrouilleraient très bien en Belgique."