Donny Van de Beek évoque sa situation

Arrivé cet été contre 40 millions d'euros en provenance de l'Ajax, le milieu de Manchester United, Donny Van de Beek, peine à se faire une place dans la formation mancunienne. Considéré comme l'un des meilleurs espoirs de sa génération, le néerlandais de 23 ans s'est livré ce mercredi après le match amical face à l'Espagne (1-1), sur sa situation compliquée avec le club anglais.

"Je ne peux pas expliquer à quel point cette opportunité de rejoindre un club avec une telle histoire est incroyable. Je suis désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et je veux performer au plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut que Manchester United. L'équipe a quelques-uns des meilleurs milieux du monde et je sais que je peux beaucoup apprendre d'eux et apporter mes propres qualités au groupe. Après avoir parlé au manager de son projet pour l'équipe et avoir vu la direction excitante que prend le club, je suis impatient de démarrer." avait-il déclaré lors de son arrivée cet été.

L'ancien joueur de l'Ajax attend d'avoir une opportunité pour prouver sa valeur, lui qui a joué seulement 80 minutes de jeu depuis son arrivée chez les Red Devils : "Cela me semble cliché de dire cela, car bien sûr j'aurais aimé jouer plus, mais j'aime vraiment être dans cette belle équipe. J'ai été très bien accueilli et aidé par tout le monde. Je suis une personne patiente, mais bien sûr que vous y allez pour jouer le plus possible. Je pense aussi que, les minutes où j'ai joué, les moments où je suis entré, j'ai montré que je pouvais apporter quelque chose à l'équipe (...) Que me dit Solskjaer ? Que je dois être patient, mais aussi que je dois simplement continuer à faire ce que je fais. Et qu'il a vu que j'ai un bon impact quand j'entre sur le terrain. Mon heure arrivera. Et quand ces opportunités se présenteront, je devrai être là"