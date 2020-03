"J'espère que Mbappé ne jouera pas"

Victime d'une angine, Kylian Mbappé, qui aurait même été testé au Coronavirus avant d'apprendre que les tests étaient négatifs selon 'L'Equipe' et 'Téléfoot', est incertain pour la rencontre face au Borussia Dortmund au Parc des Princes ce mercredi. L'international français ne s'est pas entraîné lundi et mardi, la veille de la rencontre, ce qui alerte sur sa présence ce mercredi soir. Mais si c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG, du côté du Borussia Dortmund ce serait bien évidemment bénéfique.

Alors que la conférence de presse d'avant match a été annulé, un joueur du Borussia Dortmund s'est tout de même présenté face au média officiel de son club, comme convenu par l'UEFA. Roman Bürki, le portier du BVB, a déclaré sur le compte Twitter du Borussia Dortmund qu'il préfèrerait affronter le PSG sans Kylian Mbappé : "Mbappé, c’est un joueur très doué, très bon, il est très rapide, agressif face au but. J'espère qu'il n'a rien de grave, mais de notre point de vue, j'espère qu'il ne jouera pas demain"

"Je me prépare de la même façon contre chaque adversaire"

Un son de cloche assez proche de celui de son technicien, Lucien Favre, qui a reconnu que la présence, ou non, de l'international français change beaucoup de choses : "S'il s'entraîne demain matin (mercredi), vous me donnez une bonne indication, ça veut dire qu'il va jouer. Ce n'est pas sûr ? Ils ont de toute manière une bonne équipe, beaucoup de joueurs de haut niveau. Mais c'est clair que Mbappé, c'est spécial. Sans lui ou avec lui, c'est différent."

Le portier du Borussia Dortmund a également évoqué de manière plus globale le huitième de finale retour face au Paris Saint-Germain. Roman Bürki est conscient du potentiel offensif du club de la capitale mais n'a pas, pour autant, fait une préparation particulière avant cette rencontre au sommet : "Je me prépare pour de la même façon pour chaque adversaire. Je me concentre sur mon objectif, comme le reste de l’équipe."

"Je joue déjà contre les meilleurs attaquants à l’entraînement, il n’y a donc pas de préparation particulière pour Paris (…) La situation de départ est assez bonne, mais nous ne pouvons pas nous reposer là-dessus. Défensivement nous sommes stables, alors nous aurons nos chances avec notre force offensive", a conclu le portier du Borussia Dortmund. Le club allemand croit en ses chances et espère mettre fin à la campagne européenne du PSG dès les huitièmes de finale, pour la troisième fois consécutive.