Dragusin, le défenseur central prometteur de la Juve vient de prolonger

Le jeune espoir de la Juventus, Radu Drăgușin, est sur le point de lier son avenir à celui des champions d'Italie en signant un nouveau contrat, selon les informations de 'Goal'.

L'arrière de 19 ans a fait quatre apparitions seniors pour les 'Bianconeri' cette saison sous la direction d'Andrea Pirlo. Il est considéré comme en plein essor et sa marge de progresion reste très importante. Et la Juve est impatiente de s'assurer que c'est elle qui en profitera.

Le Roumain a un contrat qui expire en juin prochain et son nom a été lié à des clubs de toute l'Europe. Des clubs d'Angleterre et d'Allemagne, dont Crystal Palace, auraient manifesté leur intérêt pour Drăgușin.

Ce n'est pas la première fois qu'il suscite l'intérêt d'autres écuries continentales. Chelsea et l'Atletico Madrid envisageant de le faire signer avant que la Juventus ne se précipite pour l'arracher à Regal Sport en 2018.

Une prolongation devrait être paraphée pour Drăgușin d'ici la fin du mois de mars. La direction de la Juve travaille sur ce dossier depuis un certain temps et les géants italiens craignent de voir leur pépite partir vers d'autres horizons. Un accord à long terme a été conclu avec le défenseur central prometteur et les conditions de l'offre ont été jugées acceptables par toutes les parties impliquées. Vu que Drăgușin a la cote en ce moment, les 'Bianconeri' ont agi rapidement pour mettre en place un accord.

Drăgușin fait actuellement face à une concurrence féroce pour une place dans le onze de départ, mais il y a beaucoup de stars vieillissantes dans le secteur défensif de la Juve et une place aux côtés de l'international néerlandais Matthijs de Ligt pourrait être libérée à long terme.