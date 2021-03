Dries Mertens et le Napoli font tomber la Roma

Naples (5e), une semaine après sa victoire à Milan (1-0), a réussi un nouveau joli coup, cette fois à l'Olimpico contre la Roma (2-0).

Un doublé de Dries Mertens, qui a tant manqué à Gennaro Gattuso en janvier et février, a récompensé une prestation incisive du Napoli contre des Giallorossi un peu fatigués par leur voyage en Ukraine cette semaine pour la Ligue Europa.

La Roma (6e) perd du terrain sur le Top 4 et voit même revenir sur elle la Lazio (7e), victorieuse de l'Udinese (1-0).

La course pour le Top 4 et pour la Ligue des champions sera passionnante en Serie A, alors que seuls cinq points séparent la Juventus de Turin (55 pts, 3e), l'Atalanta (55 pts, 4e), Naples (50 pts, 5e) et la Roma (50 pts, 6e).