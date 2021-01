Du n'importe quoi sur les rÃ©seauxÂ : le Spartak tente une approche pour Messi

Messi peut déjà négocier avec n'importe quel club, car il lui reste moins de six mois sur de contrat à Barcelone, et cela a non seulement suscité de l'intérêt, mais aussi des memes. Le Spartak Moscou a connu l'un des plus grands succès sur son compte Twitter anglais.

Il a cité un message dans lequel un profil sur le football parlait de la situation de l'Argentin et joignait une capture d'écran d'un chat privé. L'équipe salue Leo par un court "bonjour, Leo", auquel le joueur, ne s'intéressant même pas à la raison pour laquelle il est contacté, répond "non".

"Douleur", a écrit le CM du club russe en légende de la photo. Le résultat a été merveilleux, car de nombreux utilisateurs du réseau social ont été amusés et le contenu est rapidement devenu viral, avec la vague d'interactions que cela implique.

La clé du succès a été que le Spartak Moscou lui-même a plaisanté en disant que l'arrivée de Messi dans son équipe serait la plus inattendue. L'autodérision sur Internet fait fureur et le prix du tweet footballistique du jour est décerné à ce club.