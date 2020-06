Dybala double Maradona dans l'histoire de la Serie A

Malgré un confinement compliqué et sa contamination au Covid-19, Paulo Dybala va mieux et est revenu en forme et inspiré pour la reprise du championnat italien cette semaine.

Contre Bologne et contre Lecce, le joueur argentin a réussi à retrouver le chemin des filets, marquant ses 81e et 82e buts en Serie A, comptant les buts marqués avec Palerme et avec la Juventus.

Ainsi, ces buts lui ont permis de doubler Diego Maradona dans l'histoire de la Serie A parmi les joueurs argentins qui ont marqué le plus de buts au sein du championnat italien.

Diego Maradona avait inscrit 81 buts en Serie A, contre désormais 82 pour Dybala. La Joya entre ainsi directement dans le Top 10 des meilleurs buteurs argentins de la compétition.

Devant lui se trouvent Diego Milito (86), Rodrigo Palacio (87), Antonio Angelillo (97), Abel Balbo (117), Mauro Icardi (121), Gonzalo Higuaín (123), Omar Sivorí (147), Hernán Crespo (153) et Gabriel Batistuta (184).