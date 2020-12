Dybala et Bernadeschi dans la transaction pour récupérer Pogba ? AFP

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United l'été prochain et la Juventus de Turin aimerait le rapatrier. Pour ce faire et s'éviter un gros transfert, 'ESPN' indique que les Bianconeri pourraient offrir deux joueurs de son effectif, Paulo Dybala et Federico Bernardeschi.