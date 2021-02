Dzeko de retour dans le groupe de la Roma

Visé par plusieurs rumeurs, Edin Dzeko n'est finalement pas parti de la Roma pendant le mercato hivernal malgré ses récents problèmes de relation avec Fonseca.

Le conflit entre l'attaquant et son entraîneur n'est plus un secret, et le joueur avait été écarté du groupe dernièrement pour des raisons disciplinaires, le privant notamment de son brassard de capitaine.

La bonne nouvelle pour le Bosnien, c'est qu'il a fait son retour aux entraînements en ce début de semaine, et qu'il pourrait bientôt retrouver les terrains.