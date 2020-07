Dzeko vers la Juventus ?

Le secteur de la Juventus pourrait perdre un élément, en effet, Higuain pourrait bien quitter l'équipe cet été. C'est pourquoi le club cherche un joueur pour le remplacer.

Il y a plusieurs options et Milik est la plus probable, mais 'TuttoSport' a indiqué qu'Edin Dzeko a également les caractéristiques que la Juventus recherche.

Son contrat prend fin le 30 juin 2022 et la Juventus n'est pas le seul club de Serie A à s'être intéressé à l'attaquant, puisque l'Inter a également coché le nom de Dzeko.

Le Bosniaque a fait 38 apparitions et 17 buts cette saison, dépassant la précédente, et a délivré six passes décisives.