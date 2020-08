Le nouveau gameplay de FIFA 21 dévoilé dans une vidéo

EA Sports distille jour après jour des informations sur FIFA 21, qui sera commercialisé à partir du 9 octobre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Hier, l'entreprise américaine avait annoncé un partenariat exclusif avec l'AC Milan et l'Inter Milan.

Et ce mardi 4 août, elle vient de présenter dans une vidéo le gameplay du jeu que vous pouvez retrouver sur ce lien Twitter.

