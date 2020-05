OFFICIEL : Fin du championnat écossais, le Celtic est champion !

"Après consultation avec les 12 clubs de l'élite, le conseil d'administration de la SPFL a décidé que la saison 2019/2020 était terminée avec effet immédiat", écrit-elle dans le communiqué.

Le sort des divisions inférieures avait été décidé mi-avril, mais la Ligue s'était laissé un peu de temps pour étudier une reprise de la Premiership écossaise.

"Comme pour les (divisions inférieures), le classement final a été déterminé par la moyenne des points par match sur les rencontres disputées jusqu'au 13 mars. Cela signifie que le Celtic est couronné champion 2019/2020 et que les Hearts (of Midlothian) sont relégués", ajoute la Ligue.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished.



Full details: https://t.co/RHpIjr8b0V pic.twitter.com/YKI6JWyeIM