"Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur", a déclaré Ferland Mendy, au sujet de la rigueur demandée au quotidien du côté du Real Madrid, jugée plus importante que celle connue en France. Sa valeur, le latéral gauche ne cesse justement de la prouver ces dernières semaines, lui qui est devenu titulaire au sein de la Maison Blanche.

Au point d'être de nouveau appelé en Equipe de France par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement ? Alors que l'Euro 2020 approche, l'ancien Lyonnais espère avoir marqué assez de points sous les ordres de Zinédine Zidane, comme il l'a confié sur le plateau de 'Téléfoot' ce dimanche.

"Si j'espère être dans la liste en mars ? Oui. Honnêtement, j'espère y être, après ce n'est pas moi qui décide. C'est une décision du coach. S'il fait appel à moi, je serai là. Et dans le cas contraire, je vais continuer à travailler. L'Euro un objectif ? Oui bien sûr. Quand on joue au Real Madrid, on se dit qu'on a des chances d'être appelé. Je vais essayer d'être dans la liste", a ainsi confié Ferland Mendy, déterminé. Réponse dans les prochaines semaines...