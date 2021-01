Elvedi met fin à une disette d'un an et fait tomber le Werder

Un but de Nico Elvedi mardi a permis au Borussia Mönchengladbach de s'imposer 1-0, ce qui permet aux hommes de Marco Rose de se hisser provisoirement à la 6e place. Le Werder Brême s'incline et repart frustré de ne pas pouvoir avancer au classement et de s'éloigner de la zone de relégation.

Elvedi, qui n'avait pas marqué un seul but en Bundesliga depuis un an et deux mois, a fait la différence sur un coup de pied arrêté. Sa tête sur un coup franc de Laszlo Benes a permis à son équipe de remporter le match après l'heure de jeu. En première période, Mönchengladbach tenait le 0-0 grâce à un arrêt phénoménal de Yann Sommer sur une belle volée de Schmid, alors que le Werder Brême était meilleur.

Dans les derniers instants, le poteau a empêché le match nul 1-1 sur un tir de Rashica et a laissé le Werder Brême, qui méritait peut-être mieux, à la 12e place, sans rien. Mönchengladbach, six places plus haut, a remporté trois de ses quatre derniers matches dans le championnat allemand.