Emery confirme le dÃ©part de Kubo

Unai Emery a confirmé ce samedi en conférence de presse que le joueur Take Kubo souhaite mettre fin à son prêt dès cet hiver.

"Je lui ai demandé s'il voulait rester ou partir et il m'a répondu qu'il cherchait une porte de sortie", a lâché l'ex-entraîneur du PSG.

"Le comportement de Take est bon, il nous a aidés et doit continuer à progresser, mais il m'a dit qu'il voulait partir et chercher plus de minutes, c'est pourquoi il n'était pas sur la feuille de match", a ajouté Emery.

Prêté à Villarreal par le Real Madrid lors du dernier mercato, le jeune nippon ne compte que 300 minutes de temps de jeu sous les ordres d'Unai Emery.

Compte tenu de ces difficultés, Kubo devrait, selon la presse espagnole, rejoindre Getafe dans les prochains jours pour effectuer la seconde partie de la saison.