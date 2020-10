Emery évoque des "difficultés" avant le match contre Qarabag

Avant le match contre Qarabag, Emery s'attend à un match compliqué.

"Nous avons eu des difficultés avec Sivasspor et nous les aurons aussi avec Qarabag. Ils veulent montrer leurs qualités, encore plus avec ce qu'ils vivent en dehors du terrain. Je les avais affronté il y a deux ans avec Arsenal, c'est une équipe habituée à jouer en Europe, avec des joueurs internationaux et expérimentés. Une défaite nous compliquerait les choses."

"Je n'attends pas une équipe attentiste. Ils proposent du beau football et ont des joueurs dangereux."

Il estime aussi qu'il sera essentiel d'imposer leur style de jeu, pour ne pas commettre les mêmes erreursque contre Sivasspor.

En raison du conflit armé entre l'Azerbaidjan et l'Arménie, l'UEFA a décidé que le match se jouerait à Istanbul ce qui ne devrait pas déranger Qarabag selon Emery. "Nous restons à l'extérieur et c'est toujours compliqué. Ils le seront aussi mais ils se sentent à l'aise là-bas."