Emiliano Martinez avertit Arsenal

Le gardien de but argentin Emiliano Martinez a "profité" de l'importante blessure de son coéquipier Bernd Leno afin de prouver ce dont il était capable en fin de saison de Premier League.

Si les supporters des Gunners ont paniqué après la grave entorse des ligaments du gardien allemand, Emiliano Martinez a su assumer ses responsabilités en le remplaçant lors des huit dernières journées du championnat.

Emiliano Martinez a impressionné, et le gardien de but argentin a confié dans un entretien pour 'Radio Continental' en Argentine qu'il souhaitait poursuivre sur sa lancée et avoir du temps de jeu la saison prochaine afin d'atteindre son objectif, qui est de jouer en sélection argentine.

"Mon objectif est de consolider ma place à Arsenal et d'être le numéro un en sélection d'Argentine. Je ne m'arrêterais pas tant que j'aurais atteint ça, et si je ne joue pas avec Arsenal, je devrais partir", a expliqué le gardien de but.