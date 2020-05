Emre Can souligne l'état d'esprit gagnant de Cristiano

Cristiano Ronaldo a un mental de gagnant. L'international portugais l'a toujours prouvé, et sa mauvaise humeur dans la défaite n'est jamais non plus passée inpaerçue. Emre Can, avec qui il a joué à la Juventus, est revenu sur ce trait de caractère

"J'ai vu comment il vit avec sa mentalité de gagnant. S'il perd un match à l'entraînement, il est de mauvais humeur. Mais au contraire, s'il gagne, il célèbre et nargue les perdants. C'est un leader", a assuré l'international allemand pour 'Bild'.

Emre Can a quitté les rangs de la Juve pour s'engager en faveur du Borussia Dortmund, en Allemagne, où il est devenu un pilier pour son entraîneur, Lucien Favre. Le joueur est également revenu sur ses motiviations, de quitter la Serie A pour la Bundesliga.

"Je suis venu ici parce que je veux gagner la Bundesliga et non pas rester derrière le Bayern Munich", a affirmé le joueur, qui n'a pas pu jouer le wee-end dernier lors de la reprise du championnat allemand.

Avant de jouer à la Juventus, Emre Can était sur le point de signer dans un autre grand club européen. "L'ambiance au Borussia est très similaire à celle de Liverpool, c'est une grande famille avec des supporters uniques. Et cela ne me surprend pas que Klopp soit passé par les deux. La Ligue des champions ? Notre rêve est de la gagner", a-t-il conclu.